В ДНР боевик «Азова» приговорён к пожизненному заключению за убийство жителей Мариуполя

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Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению боевика нацбатальона «Азов»* за убийство жителей Мариуполя.

Об этом сообщают пресс-службы Главной военной прокуратуры (ГВП) и Следственного комитета России.

Как установило следствие и суд, 2 марта прошлого года украинский военнослужащий Максим Кондрашёв совместно с сослуживцами заступил на охрану и контроль территории, прилегающей к заводу «Азовсталь», который на тот момент удерживался вооружёнными формированиями Украины.

Кондрашёв занял пост на перекрёстке улиц Шевченко и Греческая в Мариуполе.

«Находясь на боевой позиции, он заметил двигавшийся в его направлении автобус марки «Мерседес Спринтер» с находившимися в нём мирными жителями и открыл по нему огонь. В результате полученных ранений четыре человека погибли», — говорится в сообщении СК.

Суд приговорил Кондрашёва к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.