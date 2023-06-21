В Ростове-на-Дону начался суд над диверсантами штурмовой группы «Медведи SS»
21 июня 2023

В Ростове-на-Дону начался суд над диверсантами штурмовой группы «Медведи SS»

21 июня 2023 | 19:50

В Ростове-на-Дону начался суд над диверсантами штурмовой группы «Медведи SS»

19 июня 2023 | 12:03

Суд ДНР заочно приговорил к 23 годам тюрьмы командира батальона ВСУ за обстрел больницы

16 июня 2023 | 11:47

Горловские школьники представили фильм о погибших сверстниках

14 июня 2023 | 17:54

Суд в ЛНР приговорил к восьми годам колонии солдата ВСУ, похитившего офицера СЦКК

14 июня 2023 | 12:50

В МУС передали материалы об украинских преступлениях в отношении 4 тысяч мирных жителей Донбасса

13 июня 2023 | 11:46

Суд ЛНР приговорил украинского бойца к 14 годам тюрьмы за стрельбу по мирному гражданину

07 июня 2023 | 12:19

Суд в ДНР приговорил боевика «Азова» к 20 годам колонии за убийство мирного жителя

06 июня 2023 | 14:37

Бросивший гранату в окно дома морпех ВСУ Косенко приговорён судом ДНР к 17 годам колонии

31 мая 2023 | 18:33

Суд ДНР приговорил к 25 годам тюрьмы двух боевиков «Азова» за убийство мирных граждан

31 мая 2023 | 14:14

В ДНР украинского снайпера приговорили к 23 годам колонии за убийство мирного жителя

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать уголовное дело в отношении троих граждан Украины — участников диверсионной штурмовой группы «Медведи SS». Ожидалось, что на скамье подсудимых будут девять человек, но с опозданием более чем на два часа в суд доставили только троих обвиняемых. RT побывал на открытии процесса.

Андрей Федочук, Святослав Шевченко и Николай Принц — три фигуранта дела, которые предстали 21 июня 2023 года в здании суда.

На вопрос журналистов, где остальные участники банды, Андрей Федочук ответил: «Не знаю, без комментариев. Мы военнопленные».

На первом заседании обвиняемым продлили время нахождения в СИЗО и объявили судей, которые будут рассматривать дело.

По версии органов предварительного следствия, подсудимые обвиняются по статьям «Насильственный захват власти», «Участие в нелегальном вооружённом формировании» и «Прохождение обучения террористической деятельности».

С 2015 года нацисты из ДШГ регулярно нападали на военнослужащих ДНР, пытали и убивали пленных, а также мирных жителей республики.

Группа осуществляла огневые налёты преимущественно в районе Широкина, работая с подразделениями ВСУ.

По данным следствия, с осени 2017 года по середину мая 2022 года жертвами «Медведей SS» стали более сотни мирных жителей и военнослужащих ДНР.

После расформирования участники группы рассредоточились по разным подразделениям, таким как «Азов»*, и сдались после падения «Азовстали».

В августе 2022 года Верховный суд Донецкой Народной Республики начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении командира Александра Кравцова и восьмерых участников украинской неонацистской группировки «Медведи SS».

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.