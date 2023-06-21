В Ростове-на-Дону начался суд над диверсантами штурмовой группы «Медведи SS»

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать уголовное дело в отношении троих граждан Украины — участников диверсионной штурмовой группы «Медведи SS». Ожидалось, что на скамье подсудимых будут девять человек, но с опозданием более чем на два часа в суд доставили только троих обвиняемых. RT побывал на открытии процесса.

Андрей Федочук, Святослав Шевченко и Николай Принц — три фигуранта дела, которые предстали 21 июня 2023 года в здании суда.

На вопрос журналистов, где остальные участники банды, Андрей Федочук ответил: «Не знаю, без комментариев. Мы военнопленные».

На первом заседании обвиняемым продлили время нахождения в СИЗО и объявили судей, которые будут рассматривать дело.

По версии органов предварительного следствия, подсудимые обвиняются по статьям «Насильственный захват власти», «Участие в нелегальном вооружённом формировании» и «Прохождение обучения террористической деятельности».

С 2015 года нацисты из ДШГ регулярно нападали на военнослужащих ДНР, пытали и убивали пленных, а также мирных жителей республики.

Группа осуществляла огневые налёты преимущественно в районе Широкина, работая с подразделениями ВСУ.

По данным следствия, с осени 2017 года по середину мая 2022 года жертвами «Медведей SS» стали более сотни мирных жителей и военнослужащих ДНР.

После расформирования участники группы рассредоточились по разным подразделениям, таким как «Азов»*, и сдались после падения «Азовстали».

В августе 2022 года Верховный суд Донецкой Народной Республики начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении командира Александра Кравцова и восьмерых участников украинской неонацистской группировки «Медведи SS».

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.