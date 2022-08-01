Над командиром и участниками украинской группировки «Медведи SS» начался суд в ДНР

Верховный суд Донецкой Народной Республики начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении командира Александра Кравцова и восьмерых участников украинской неонацистской группировки «Медведи SS».

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда ДНР.

«Апелляционная палата Верховного суда ДНР в закрытом режиме приступила к слушанию по существу уголовного дела в отношении Александра Кравцова и других членов националистической группировки «Медведи SS», — рассказали в пресс-службе.

В конце июля дело в отношении Кравцова поступило в Верховный суд ДНР.

Ранее сообщалось, что Кравцова судят по трём статьям, максимальное наказание предусматривает смертную казнь.

Участники неонацистской группировки, сотрудничающие со следствием ДНР, рассказали, как и где убивали пленных.