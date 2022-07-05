Участники неонацистской группировки «Медведи SS» сотрудничают со следствием ДНР

Участники неонацистской группировки «Медведи SS», сотрудничающие со следствием ДНР, рассказали, как и где убивали пленных.

Как сообщили ТАСС в следственных органах со ссылкой на материалы дела, жертвами обвиняемых стали более 100 человек.

«Все они дали признательные показания и рассказали, как и где убивали пленных и мирных жителей. Среди обвиняемых — снайпер Владимир Гапич, который признался в 60 убийствах. Повар диверсионно-штурмовой группы, как следует из его показаний, застрелил пятерых пленных. На счету других также десятки жертв. Общее количество погибших от их действий превышает 100», — сказал собеседник агентства.

Ранее Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении участников диверсионно-штурмовой нацистской группы «Медведи SS».