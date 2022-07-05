Участники неонацистской группировки «Медведи SS» сотрудничают со следствием ДНР

Короткая ссылка
Участники неонацистской группировки «Медведи SS», сотрудничающие со следствием ДНР, рассказали, как и где убивали пленных.
Участники неонацистской группировки «Медведи SS» сотрудничают со следствием ДНР
  • РИА Новости

Как сообщили ТАСС в следственных органах со ссылкой на материалы дела, жертвами обвиняемых стали более 100 человек.

«Все они дали признательные показания и рассказали, как и где убивали пленных и мирных жителей. Среди обвиняемых — снайпер Владимир Гапич, который признался в 60 убийствах. Повар диверсионно-штурмовой группы, как следует из его показаний, застрелил пятерых пленных. На счету других также десятки жертв. Общее количество погибших от их действий превышает 100», — сказал собеседник агентства.

Ранее Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении участников диверсионно-штурмовой нацистской группы «Медведи SS».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить