Генпрокуратура ДНР направила в суд дело о националистах из группы «Медведи SS»

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении участников диверсионно-штурмовой нацистской группы «Медведи SS».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении участников диверсионно-штурмовой группы «SS Медведи», — говорится в заявлении.

Отмечается, что участники диверсионно-штурмовой группы систематически вели боевые действия против военнослужащих республики, а также регулярно «совершали диверсионно-разведывательные и военно-террористические действия».

Ранее в СК России сообщили, что боевики нацбатальона «Азов» использовали мирных жителей в качестве живого щита в Мариуполе, по делу об обстрелах города потерпевшими признаны более 2 тыс. человек.