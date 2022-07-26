Дело командира украинской группировки «Медведи SS» поступило в Верховный суд ДНР
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда ДНР.
«В производство Верховного суда ДНР поступило уголовное дело в отношении командира диверсионно-штурмовой группы «Медведи SS», — заявили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Кравцова судят по трём статьям, максимальное наказание предусматривает смертную казнь.
Участники неонацистской группировки, сотрудничающие со следствием ДНР, рассказали, как и где убивали пленных.