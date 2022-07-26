Дело командира украинской группировки «Медведи SS» поступило в Верховный суд ДНР

Дело в отношении командира украинской неонацистской группировки «Медведи SS» Александра Кравцова поступило в Верховный суд Донецкой Народной Республики.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда ДНР.

«В производство Верховного суда ДНР поступило уголовное дело в отношении командира диверсионно-штурмовой группы «Медведи SS», — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Кравцова судят по трём статьям, максимальное наказание предусматривает смертную казнь.

Участники неонацистской группировки, сотрудничающие со следствием ДНР, рассказали, как и где убивали пленных.