Узнать больше

Журналисты NYT в ходе расследования выяснили, что по Константиновке ударили ВСУ

Короткая ссылка
Журналисты The New York Times провели собственное расследование удара по городскому рынку в Константиновке и пришли к выводу, что по региону ударила украинская ракета, выпущенная из ЗРК «Бук».

«Данные, собранные и проанализированные The New York Times, в том числе фрагменты ракеты, спутниковые снимки, показания свидетелей и посты в социальных сетях, дают веские основания полагать, что катастрофический удар стал результатом сбившейся с курса украинской ракеты ПВО», — говорится в материалах издания.

В NYT также отметили, что украинские власти пытались запретить журналистам доступ к обломкам ракеты и месту, пострадавшему от удара, но репортёрам всё же удалось опросить свидетелей и собрать фрагменты орудия.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения журналисты выяснили, что ракета прилетела в Константиновку с направления подконтрольной Украине территории, а не с российских позиций и по времени удар совпадает с двумя ракетными пусками с позиций ВСУ.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя на Совбезе ООН по Украине заявил, что из видео с ударом по Константиновке следует, что ракета была выпущена с позиций ВСУ.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не будет расследовать ракетный удар по Константиновке.

Днём 6 сентября на центральном рынке в подконтрольной киевскому режиму Константиновке прогремел взрыв. Украинские власти и СМИ безосновательно обвинили Россию в обстреле мирного населения.

Однако, как отмечают эксперты, при детальном рассмотрении видео прилёта с камер наблюдения можно заметить, что ракеты летели с западной части города — со стороны позиций ВСУ.

Подробнее — в материале корреспондента RT Чея Боуза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить