Журналисты The New York Times провели собственное расследование удара по городскому рынку в Константиновке и пришли к выводу, что по региону ударила украинская ракета, выпущенная из ЗРК «Бук».

«Данные, собранные и проанализированные The New York Times, в том числе фрагменты ракеты, спутниковые снимки, показания свидетелей и посты в социальных сетях, дают веские основания полагать, что катастрофический удар стал результатом сбившейся с курса украинской ракеты ПВО», — говорится в материалах издания.

В NYT также отметили, что украинские власти пытались запретить журналистам доступ к обломкам ракеты и месту, пострадавшему от удара, но репортёрам всё же удалось опросить свидетелей и собрать фрагменты орудия.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения журналисты выяснили, что ракета прилетела в Константиновку с направления подконтрольной Украине территории, а не с российских позиций и по времени удар совпадает с двумя ракетными пусками с позиций ВСУ.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя на Совбезе ООН по Украине заявил, что из видео с ударом по Константиновке следует, что ракета была выпущена с позиций ВСУ.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не будет расследовать ракетный удар по Константиновке.

Днём 6 сентября на центральном рынке в подконтрольной киевскому режиму Константиновке прогремел взрыв. Украинские власти и СМИ безосновательно обвинили Россию в обстреле мирного населения.

Однако, как отмечают эксперты, при детальном рассмотрении видео прилёта с камер наблюдения можно заметить, что ракеты летели с западной части города — со стороны позиций ВСУ.

Подробнее — в материале корреспондента RT Чея Боуза.