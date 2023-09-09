Украинский режим устроил провокацию в Константиновке по той же схеме, что была и в Буче, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

Он назвал отвратительной ложью обвинения в адрес России, которой западные СМИ покрывают «топорную провокацию киевского режима».

По словам Небензи, на Украине решили устроить её на фоне визита главы Госдепа США Энтони Блинкена, чтобы получить очередную порцию оружия и денежных средств.

«По той же схеме была состряпана омерзительная провокация в Буче в апреле 2022 года. Наверняка будут новые подобные геббельсовские представления киевского режима», — цитирует РИА Новости дипломата.

Днём 6 сентября на центральном рынке в подконтрольной киевскому режиму Константиновке прогремел взрыв. Украинские власти и СМИ безосновательно обвинили Россию в обстреле мирного населения.

Однако, как отмечают эксперты, при детальном рассмотрении видео прилёта с камер наблюдения можно заметить, что ракеты летели из западной части города — со стороны позиций ВСУ.

По словам Небензи, из видео с ударом по Константиновке в ДНР следует, что ракета была выпущена с украинских позиций.