«Требований становится всё больше»: Киев заявил о желании получить F-35 вместо устаревших западных истребителей

ВСУ не нуждаются в устаревших западных самолётах, в том числе во французских истребителях Mirage 2000 и американских штурмовиках А-10, поскольку их быстро уничтожат российские средства ПВО. С таким заявлением выступил спикер ВВС Украины Юрий Игнат. По его словам, Киев, помимо уже обещанных ему F-16, хотел бы получить от Вашингтона и машины пятого поколения F-35. Кроме того, по словам Игната, украинские власти не отказались бы и от шведских истребителей Gripen. При этом спикер украинских ВВС признал наличие у Киева сложностей с созданием инфраструктуры и обучением лётчиков для эксплуатации американских и европейских самолётов. Военные аналитики, со своей стороны, сомневаются, что западные партнёры удовлетворят запросы киевского режима относительно новейших боевых самолётов. Ведь у Украины нет ресурсов для обслуживания таких машин, констатируют эксперты.

Спикер ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что украинские войска не нуждаются в устаревших западных самолётах, в том числе во французских истребителях Mirage 2000.

«Для нас любая помощь важна, но не в варианте Mirage 2000. Мы уже об этом говорили много раз. Ну A-10 штурмовик чем может помочь, если российское ПВО его просто уничтожит? Нам необходимо завоевание преимущества в воздухе, нам необходим многоцелевой самолёт, современный, способный обеспечить нам все эти задачи, о которых я говорил. Что необходимо? Обеспечить преимущество в воздухе, отогнать российскую авиацию от наших границ, выгнать с оккупированных территорий, наносить удары по наземным, надводным целям, а также обеспечить охрану воздушного пространства и уничтожать крылатые ракеты и дроны», — сообщил он во время брифинга.

По словам Игната, киевский режим не может себе сегодня позволить «брать всё что угодно из авиационного парка» Запада.

«Это просто нерационально, и это просто усложнит работу наших людей. Мы должны сосредоточиться на одном типе, максимум на двух типах многоцелевого самолёта, способного решать те задачи, о которых я сказал. Mirage 2000 — это устаревшая модель, у Франции и в Европе есть самолёты намного лучше», — сказал спикер ВВС Украины.

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При этом Игнат уточнил, что Киев хотел бы получить от Соединённых Штатов, помимо истребителей F-16, самолёты пятого поколения F-35, а от Швеции — истребители нового поколения Gripen.

«Мы тоже должны думать о перспективе, не F-16 единым. Есть самолёты F-35, есть Gripen, также будет новейшая модель. Но Gripen — это самолёт второй по приоритетности после F-16, который бы могла получить Украина. Поэтому командующий (воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук. — RT) был в Швеции, изучал возможности, ему их продемонстрировали», — отметил он.

Но F-16 всё-таки будет основным боевым самолётом украинских ВВС, указал Игнат.

«Потому что мы должны потихоньку выводить на склады ту советскую технику, которая сегодня есть, которая работает сегодня — не хочу сказать, на пределе своих возможностей, но всё-таки у техники уже есть немалый период эксплуатации. Поэтому мы должны понимать, что будем выводить, много типов не можем иметь на вооружении», — заявил спикер ВВС Украины.

По его словам, самолётами западного производства, такими как F-16, киевский режим хочет достичь «в разы большего эффекта» в ходе боевых действий с ВС РФ, чем сейчас.

«Но ещё раз хочу подчеркнуть, это должны быть самолёты F-16 определённой модификации. Они не должны уступать российским самолётам, потому что F-16 тоже бывают разные. Если F-16 будет проигрывать, существенно проигрывать по ТТХ (тактико-техническим характеристикам. — RT) Су-35 или Су-30, тяжело будет добиться эффекта. Нам необходимо завоевать превосходство в воздухе», — отметил он.

F-16

© AP Photo/Ahn Young-joon

Он добавил, что киевские власти «с нетерпением» ждут F-16, однако признал, что для эксплуатации этих истребителей в стране ещё не готова ни инфраструктура, ни лётчики.

«Скажем так, пилоты даже ещё не выехали, имеются в виду другие группы, которые поедут в другие волны, скажем так, в страны Европы или Соединённые Штаты Америки», — заявил Игнат, уточнив, что на Западе не так много инструкторов, самолётов для тренировок и учебных аэродромов.

Что касается подготовки на Украине необходимой инфраструктуры для эксплуатации западных истребителей, Киев делает определённые шаги в этом направлении, хотя и с трудом, констатировал Игнат.

«Делать какие-то капитальные работы в военное время, когда ты постоянно под ударами, очень тяжело, но тут тоже предпринимаются определённые меры, чтобы максимально эффективно использовать F-16 на территории нашей страны», — рассказал он.

Приоритетные цели

Напомним, в конце августа Владимир Зеленский объявил, что Украине нужно около 160 истребителей F-16, чтобы противостоять российским ВКС в воздушном пространстве. Как он отметил в интервью португальскому каналу RTP Notícias, пока у Киева «есть договорённости касательно будущих 50—60 самолётов».

Однако, как сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung, истребители F-16 могут навредить ВСУ больше, чем помочь, поскольку базы этих воздушных судов «становятся приоритетными целями для армии России».

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Позднее экс-глава военного комитета НАТО и генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят выступил с утверждением, что F-16 не помогут Киеву переломить ситуацию на поле боя. По его словам, которые приводит Die Weltwoche, российские системы обороны чрезвычайно эффективны и Западу «не очень понравится, если F-16 будут падать».

В свою очередь, обозреватель Майя Карлин в статье для 19FortyFive обратила внимание на то, что истребителям F-16 «будет нелегко превзойти более совершенные российские системы, такие как С-300».

Как заявил 12 сентября президент России Владимир Путин, поставки F-16 киевскому режиму со стороны Запада лишь затянут конфликт и ничего не изменят.

«Поменяет ли это что-нибудь? Думаю, что нет. Уверен, что нет», — сказал российский лидер в ходе пленарного заседания ВЭФ.

«Небоеспособны против российских ПВО»

Стоит отметить, что военные аналитики также считают боевые самолёты Mirage 2000 и А-10, который Запад может поставить Киеву, весьма устаревшими моделями.

«Киеву, конечно, не хотелось бы иметь старые самолёты, поскольку они практически небоеспособны против российских ПВО, которые их очень легко собьют. F-16, о котором первоначально шла речь, сопоставим с российским МиГ-29 — это истребитель четвёртого поколения», — рассказал в беседе с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

Mirage 2000-5 Mk2

© AP Photo/Petros Giannakouris

При этом он выразил уверенность, что киевский режим вряд ли сможет получить истребители пятого поколения просто из-за отсутствия у Украины средств и возможностей их обслуживать.

«F-35 — это гораздо более дорогостоящий и сложный самолёт, стоимость одного часа полёта — заоблачная. Поэтому Украине их не поставят, США передают эти машины в ограниченных количествах своим союзникам. На один F-35 приходится около 50 человек обслуживающего персонала. Поэтому все подобные запросы Киева — это фантазии, как и разговоры о новом шведском самолёте Grippen», — считает Подберёзкин.

В свою очередь, эксперт РИСИ Сергей Ермаков в разговоре с RT заявил, что украинские власти «стали более разборчивы» в своих запросах западного оружия.

«Запад сам провоцирует такие сверхожидания, поставляя более тяжёлую технику и ведя дискуссии о том, что Украина нуждается в неких более мощных вооружениях, которые наконец-то якобы смогут изменить ситуацию на поле боя в пользу Киева», — отметил он.

Как указал Ермаков, у киевского режима растут амбиции и, соответственно, запросы.

«Требований к Западу становится всё больше, причём они всё смелее и наглее», — сказал аналитик.

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Впрочем, он сомневается, что ВСУ получат F-16 и тем более F-35 в требуемых количествах, и тогда у украинских властей появится очередной повод для того, чтобы обвинить своих спонсоров в собственных неудачах.

«Впоследствии украинское руководство будет винить западные страны, ссылаясь на то, что им не предоставили современную авиацию, не отдали самое лучшее оружие и вообще не обеспечили всем, чем могли. Однако обвинения будут и с той стороны. Некоторые авторитетные западные издания уже сейчас пишут, что украинские военачальники на самом деле не очень хорошо умеют воевать, а командиры ВСУ и военнослужащие не могут правильно эксплуатировать боевую технику», — заключил Ермаков.