Axios: Зеленский столкнулся в Вашингтоне с холодным приёмом

Владимир Зеленский в ходе своей поездки в Вашингтон столкнулся с «холодным приёмом», пишет издание Axios.

Как пишет издание, двухминутные аплодисменты, которые Зеленский получил в прошлом году после своего выступления в американском конгрессе, «теперь кажутся далёкой мечтой по сравнению с тем, с чем он столкнулся во время своей второй военной поездки в Вашингтон».

Издание со ссылкой на источники отмечает, что Зеленский покинул Белый дом «очень реалистично» относительно того, как обстоят дела, когда дело доходит до визита в палату представителей.

Ранее стало известно, что спикер палаты представителей США Кевин Маккарти отказал Зеленскому в возможности выступить на совместном заседании конгресса из-за напряжённой работы законодателей.