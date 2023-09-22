Узнать больше

Axios: Зеленский столкнулся в Вашингтоне с холодным приёмом

Короткая ссылка
Владимир Зеленский в ходе своей поездки в Вашингтон столкнулся с «холодным приёмом», пишет издание Axios.
Axios: Зеленский столкнулся в Вашингтоне с холодным приёмом
  • AP
  • © Evan Vucci

Как пишет издание, двухминутные аплодисменты, которые Зеленский получил в прошлом году после своего выступления в американском конгрессе, «теперь кажутся далёкой мечтой по сравнению с тем, с чем он столкнулся во время своей второй военной поездки в Вашингтон».

Издание со ссылкой на источники отмечает, что Зеленский покинул Белый дом «очень реалистично» относительно того, как обстоят дела, когда дело доходит до визита в палату представителей.

Ранее стало известно, что спикер палаты представителей США Кевин Маккарти отказал Зеленскому в возможности выступить на совместном заседании конгресса из-за напряжённой работы законодателей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить