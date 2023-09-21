NBC: спикер Маккарти отказал Зеленскому в возможности обратиться к конгрессу
- AP
- © J. Scott Applewhite
«Маккарти сказал, что не было достаточно времени для обращения, учитывая напряжённую неделю у законодателей», — говорится в сообщении.
Ранее Кевин Маккарти заявил, что не намерен гарантировать Владимиру Зеленскому новый раунд финансирования и будет требовать отчётности за уже предоставленную американскую помощь.
Как писала газета The Hill, Зеленский посетит Вашингтон в момент, когда дальнейшая поддержка со стороны его важнейшего союзника — Соединённых Штатов — находится под угрозой.
Издание отметило, что вероятность шатдауна (остановки работы правительства) обострила дискуссии о том, стоит ли Вашингтону продолжать в том же темпе финансировать поддержку Украины.
Так, американский сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что намерен заблокировать экстренный законопроект о финансировании правительства США, если в него войдут положения о передаче средств Украине.