Американский сенатор Пол заявил, что заблокирует любую помощь Украине

Американский сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что намерен заблокировать экстренный законопроект о финансировании правительства США, если в него войдут положения о передаче средств Украине.

Об этом пишет издание The Hill.

«Я не дам своего согласия на ускоренное принятие любых актов о расходах, которые будут предусматривать какую-либо дальнейшую помощь Украине», — заявил политик.

Издание напомнило, что американскому конгрессу необходимо до 30 сентября договориться о финансировании правительства США.

В противном случае властям грозит приостановка работы.

Ранее газета Politico писала, что Украина рискует остаться без американской военной поддержки, если США не удастся решить вопрос с бюджетом.

Перевод статьи предоставило ИноТВ.