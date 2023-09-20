Американский сенатор Пол заявил, что заблокирует любую помощь Украине
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Об этом пишет издание The Hill.
«Я не дам своего согласия на ускоренное принятие любых актов о расходах, которые будут предусматривать какую-либо дальнейшую помощь Украине», — заявил политик.
Издание напомнило, что американскому конгрессу необходимо до 30 сентября договориться о финансировании правительства США.
В противном случае властям грозит приостановка работы.
Ранее газета Politico писала, что Украина рискует остаться без американской военной поддержки, если США не удастся решить вопрос с бюджетом.
Перевод статьи предоставило ИноТВ.