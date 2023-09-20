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Американский сенатор Пол заявил, что заблокирует любую помощь Украине

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Американский сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что намерен заблокировать экстренный законопроект о финансировании правительства США, если в него войдут положения о передаче средств Украине.
Американский сенатор Пол заявил, что заблокирует любую помощь Украине
  • © AP Photo / Pool / Al Drago

Об этом пишет издание The Hill.

«Я не дам своего согласия на ускоренное принятие любых актов о расходах, которые будут предусматривать какую-либо дальнейшую помощь Украине», — заявил политик.

Издание напомнило, что американскому конгрессу необходимо до 30 сентября договориться о финансировании правительства США.

В противном случае властям грозит приостановка работы.

Ранее газета Politico писала, что Украина рискует остаться без американской военной поддержки, если США не удастся решить вопрос с бюджетом.

Перевод статьи предоставило ИноТВ.

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