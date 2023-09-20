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Politico: Киев может лишиться помощи Вашингтона из-за проблем с бюджетом США

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Украина рискует остаться без американской военной поддержки, если Соединённым Штатам не удастся решить вопрос с бюджетом.
Politico: Киев может лишиться помощи Вашингтона из-за проблем с бюджетом США
  • Gettyimages.ru
  • © Rawf8

Об этом пишет издание Politico.

«Если к концу месяца американские законотворцы не договорятся о бюджете, власти будут вынуждены остановить любую деятельность не первостепенной важности», — говорится в публикации.

Издание со ссылкой на Пентагон напомнило, что в 2018 году ВС США продолжили деятельность на Ближнем Востоке, однако обучение десятков тысяч военных Национальной гвардии было отменено.

Отмечается, что проблемы, связанные с американским бюджетом, могут привести к задержке в обучение лётчиков ВСУ, а также затруднениям с поставками оружия.

Ранее член палаты представителей Байрон Дональдс заявил, что Владимир Зеленский приехал в США не вовремя, у конгресса нет для него денег.

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