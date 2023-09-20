Politico: Киев может лишиться помощи Вашингтона из-за проблем с бюджетом США
- Gettyimages.ru
- © Rawf8
Об этом пишет издание Politico.
«Если к концу месяца американские законотворцы не договорятся о бюджете, власти будут вынуждены остановить любую деятельность не первостепенной важности», — говорится в публикации.
Издание со ссылкой на Пентагон напомнило, что в 2018 году ВС США продолжили деятельность на Ближнем Востоке, однако обучение десятков тысяч военных Национальной гвардии было отменено.
Отмечается, что проблемы, связанные с американским бюджетом, могут привести к задержке в обучение лётчиков ВСУ, а также затруднениям с поставками оружия.
Ранее член палаты представителей Байрон Дональдс заявил, что Владимир Зеленский приехал в США не вовремя, у конгресса нет для него денег.