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Конгрессмен Дональдс: Зеленский выбрал не лучшее время, чтобы просить деньги

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Член палаты представителей Байрон Дональдс заявил в интервью новостному ресурсу Recount, что Владимир Зеленский приехал в США не вовремя, у конгресса нет для него денег.

«Первое, что я вам скажу: в настоящий момент в палате представителей нет денег для Украины. Их там нет», — сказал Дональдс.

При этом он отметил, что в США на сегодняшний день фиксируется дефицит в $2 трлн.

«Любые деньги, которые мы даем Украине, мы берём в долг из нашего будущего. Это факты», — добавил конгрессмен.

Ранее обозреватель турецкой Aydinlik Али Мерджан заявил, что Запад повредил себе, пытаясь уничтожить Россию.

Также обозреватель Geopolitika.news Зоран Метер выразил мнение, что изначальное отсутствие у США стратегии по Украине приведёт Запад к кошмару.

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