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Hill: в конгрессе США растёт скепсис относительно приезда Зеленского в Вашингтон

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Владимир Зеленский посетит Вашингтон в момент, когда дальнейшая поддержка со стороны его важнейшего союзника — Соединённых Штатов — находится под угрозой, пишет американская газета The Hill. Как отмечает журналист Ниалл Стэйнейдж, вероятность шатдауна (остановки работы правительства) обострила дискуссии о том, стоит ли Вашингтону продолжать в том же темпе финансировать поддержку Украины.
Hill: в конгрессе США растёт скепсис относительно приезда Зеленского в Вашингтон
  • AP
  • © Eduardo Munoz

Вместе с этим ряд официальных лиц считают, что следует более тщательно контролировать деньги, выделяемые Киеву.

Так, член палаты представителей США, республиканец Майк Гарсия предложил поднять тему того, что происходит с деньгами, которые отправляются на Украину.

Другой конгрессмен, республиканец Байрон Дональдс отметил, что в палате представителей сейчас «нет денег для Украины».

«Честно говоря, сейчас для него не лучшее время, чтобы находиться здесь», — признался он, говоря о Зеленском.

Издание обращает внимание и на отчёты исследователей общественного мнения, согласно которым имидж Зеленского всё больше «поляризуется»: опрос Economist и YouGov, проведённый в конце августа, показал, что республиканцы разделились примерно поровну в том, положительно или отрицательно они относятся к нему.

«Между тем, хваленое украинское контрнаступление дало скромные результаты», — напоминает автор.

Владимир Зеленский ранее признал, что не знает, способна ли украинская армия добиться успеха в наступлении до конца 2023 года.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71 тыс. человек в ходе контрнаступления.

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