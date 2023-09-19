Спикер Маккарти потребует от Зеленского отчитаться за потраченные на ВСУ деньги

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти не намерен гарантировать Владимиру Зеленскому новый раунд финансирования и будет требовать отчётности за уже предоставленную американскую помощь.

«Зеленский что, избран в конгресс? Он наш президент? Я не собираюсь ничего обещать. У меня есть к нему вопросы — где отчётность за деньги, которые мы уже потратили, каков план достижения победы. Я думаю, это то, что американское общество хочет знать», — сказал политик, отвечая на вопрос журналистки. Слова Маккарти приводит РИА Новости.

Конгрессмен напомнил, что всегда говорил о важности подотчётности финансирования Украины.

«Я хочу услышать планы достижения победы», — повторил он.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в США растёт число конгрессменов, критикующих расходы на ВСУ.

Как писало агентство Bloomberg, споры, которые всё чаще разгораются по причине расходов на военную помощь Украине, способны привести к остановке работы американских властей.