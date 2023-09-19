Bloomberg: споры о финансировании Киева могут парализовать работу правительства США
- AP
Об этом написало агентство Bloomberg.
Отмечается, что республиканцы собираются заблокировать план спикера палаты представителей Кевина Маккарти по предотвращению приостановки работы правительства.
Его план подразумевает продление финансирования администрации до конца октября, а также сокращение выделения средств федеральных агентств на 8% и возобновление строительства стены на границе с Мексикой.
В публикации говорится, что как минимум десять консервативных республиканцев недовольны планом Маккарти и требуют более радикального сокращения расходов. В первую очередь это касается отказа финансирования украинских войск.
Перевод статьи подготовило ИноТВ.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в США растёт число конгрессменов, критикующих расходы на ВСУ.