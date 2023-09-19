Bloomberg: споры о финансировании Киева могут парализовать работу правительства США

Споры, которые всё чаще разгораются по причине расходов на военную помощь Украине, способны привести к остановке работы американских властей.

Об этом написало агентство Bloomberg.

Отмечается, что республиканцы собираются заблокировать план спикера палаты представителей Кевина Маккарти по предотвращению приостановки работы правительства.

Его план подразумевает продление финансирования администрации до конца октября, а также сокращение выделения средств федеральных агентств на 8% и возобновление строительства стены на границе с Мексикой.

В публикации говорится, что как минимум десять консервативных республиканцев недовольны планом Маккарти и требуют более радикального сокращения расходов. В первую очередь это касается отказа финансирования украинских войск.

Перевод статьи подготовило ИноТВ.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в США растёт число конгрессменов, критикующих расходы на ВСУ.