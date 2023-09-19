Узнать больше

Bloomberg: споры о финансировании Киева могут парализовать работу правительства США

Короткая ссылка
Споры, которые всё чаще разгораются по причине расходов на военную помощь Украине, способны привести к остановке работы американских властей.
Bloomberg: споры о финансировании Киева могут парализовать работу правительства США
  • AP

Об этом написало агентство Bloomberg.

Отмечается, что республиканцы собираются заблокировать план спикера палаты представителей Кевина Маккарти по предотвращению приостановки работы правительства.

Его план подразумевает продление финансирования администрации до конца октября, а также сокращение выделения средств федеральных агентств на 8% и возобновление строительства стены на границе с Мексикой.

В публикации говорится, что как минимум десять консервативных республиканцев недовольны планом Маккарти и требуют более радикального сокращения расходов. В первую очередь это касается отказа финансирования украинских войск.

Перевод статьи подготовило ИноТВ.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в США растёт число конгрессменов, критикующих расходы на ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить