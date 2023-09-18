Белый дом: в США растёт число конгрессменов, критикующих расходы и помощь Киеву
«Мы видим растущее число, в особенности, республиканцев в палате представителей, которые критикуют будущие расходы и помощь Украине», — сказал Кирби.
По его словам, критика исходит, в первую очередь, из числа республиканцев от правого крыла палаты представителей.
При этом Кирби отметил, что это «небольшая, но сильно звучащая» группа голосов.
Также в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден на следующей неделе намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета безопасности ООН.
Ранее член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что президент США Джо Байден может врать о чём угодно.