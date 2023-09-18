Белый дом: в США растёт число конгрессменов, критикующих расходы и помощь Киеву

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил в интервью Telegraph, что в США фиксируется рост числа конгрессменов, критикующих расходы Украину и помощь ей.

«Мы видим растущее число, в особенности, республиканцев в палате представителей, которые критикуют будущие расходы и помощь Украине», — сказал Кирби.

По его словам, критика исходит, в первую очередь, из числа республиканцев от правого крыла палаты представителей.

При этом Кирби отметил, что это «небольшая, но сильно звучащая» группа голосов.

Также в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден на следующей неделе намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета безопасности ООН.

Ранее член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что президент США Джо Байден может врать о чём угодно.