FA: потеря Украиной поддержки со стороны США приведёт к серьёзным последствиям

Потеря Украиной поддержки со стороны Соединённых Штатов в ходе украинского конфликта приведёт к серьёзным последствиям, пишет журнал Foreign Affairs.

Как отмечают авторы статьи, дальнейшая готовность западных стран помогать Украине не может быть гарантирована.

«Политические круги в Европе и США ставят под сомнение долгосрочную поддержку Украины», — говорится в публикации.

Отмечается, что у Киева останется прочный фундамент в виде поддержки от Вашингтона в случае, если европейская помощь начнёт ослабевать.

При этом авторы подчёркивают, что потеря помощи со стороны США «имела бы куда более драматичный эффект».

Ранее Белый дом признал, что Вашингтон потратил на выделение помощи Киеву практически $111 млрд.

Также издание Punchbowl News сообщило, что ряд консервативных аналитических центров и общественных организаций в США призвали конгресс отклонить запрос Белого дома о выделении $24 млрд Украине.