В СНБО заявили, что выборы на Украине могут привести к дестабилизации в стране

Проведение выборов на Украине сейчас может привести к дестабилизации внутри страны, считает секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Проведение выборов в тех условиях, в которых находится наша страна, — это вопрос внутренней дестабилизации», — сказал он, его слова приводит украинское агентство УНИАН.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение выборов в стране во время действия военного положения.

Газета El País со ссылкой на источники сообщила, что Украина может провести выборы в 2024 году для остановки падения рейтинга Зеленского.