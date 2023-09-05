Узнать больше

В СНБО заявили, что выборы на Украине могут привести к дестабилизации в стране

Короткая ссылка
Проведение выборов на Украине сейчас может привести к дестабилизации внутри страны, считает секретарь СНБО Алексей Данилов.
В СНБО заявили, что выборы на Украине могут привести к дестабилизации в стране
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Проведение выборов в тех условиях, в которых находится наша страна, — это вопрос внутренней дестабилизации», — сказал он, его слова приводит украинское агентство УНИАН.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение выборов в стране во время действия военного положения. 

Газета El País со ссылкой на источники сообщила, что Украина может провести выборы в 2024 году для остановки падения рейтинга Зеленского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить