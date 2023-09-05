В СНБО заявили, что выборы на Украине могут привести к дестабилизации в стране
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«Проведение выборов в тех условиях, в которых находится наша страна, — это вопрос внутренней дестабилизации», — сказал он, его слова приводит украинское агентство УНИАН.
В конце августа президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение выборов в стране во время действия военного положения.
Газета El País со ссылкой на источники сообщила, что Украина может провести выборы в 2024 году для остановки падения рейтинга Зеленского.