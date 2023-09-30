Премьер Украины заявил о повреждении 37 оборонных предприятий

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что 37 предприятий украинской оборонной промышленности повреждены в результате ударов.

«Понимаем, что наша оборонная промышленность остаётся одной из основных целей для российских ракетных ударов. От таких атак пострадало 37 предприятий», — приводит слова Шмыгаля агентство УНН.

Он отметил, что прорабатываются дополнительные предложения по восстановлению объектов.

Украинский премьер добавил, что оборонные предприятия каждый месяц наращивают объёмы производства.

Ранее российские войска нанесли ракетный удар по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени В.А. Малышева.