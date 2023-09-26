«Знали, кому аплодируют»: какую реакцию вызвало чествование члена дивизии СС «Галичина» в парламенте Канады

Заигрывание стран Запада с режимом Зеленского и попытки реабилитации нацизма могут обернуться глобальной катастрофой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала приглашение в канадский парламент служившего в дивизии СС «Галичина» Ярослава Гуньки, которого представили как борца против русских за независимость Украины и которому дважды устроили стоячую овацию. Посол РФ в Оттаве Олег Степанов усомнился в том, что инцидент был простой ошибкой, как это пытаются представить канадские власти. По словам дипломата, у него нет иллюзий относительно дальнейшей реакции властей страны, которая стала «гнездом для нацистских преступников». По словам аналитиков, инициаторы приглашения Гуньки знали о его прошлом и сознательно пошли на этот шаг, хотя все формирования СС были осуждены Нюрнбергским трибуналом.

Курс западного мира на реабилитацию нацизма может закончиться трагедией мирового масштаба, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24». Так она прокомментировала чествование в канадской палате общин украинского нациста Ярослава Гуньки, служившего в дивизии СС «Галичина».

«Весь западный мир теперь говорит нацистские кричалки, как вы знаете, прославляя тех самых «героев», которые были коллаборационистами. Это закончится трагедией мирового масштаба. Сейчас это фарс, когда ещё вчера канадский парламент аплодирует тому самому пособнику нацистов, преступнику... Пока это трагифарс, но всё идёт к глобальной катастрофе и трагедии, потому что Запад заигрался в Зеленского», — сказала Захарова.

«Запад создал диктатора неонацистского разлива, который превратился на глазах всего международного сообщества в настоящего международного террориста», — добавила она.

В свою очередь, посол РФ в Канаде Олег Степанов сообщил РИА Новости, что Москва потребует от Оттавы разъяснений и направит соответствующие ноты в МИД страны и офис главы правительства. При этом дипломат констатировал, что у него нет иллюзий относительно реакции властей Канады, которая стала «гнездом для нацистских преступников».

«С нынешним кабинетом Трюдо, который, по сути, является олицетворением неолиберального фашизма, дел вести нельзя, — сказал он, выразив уверенность, что приглашение нациста в парламент не было простой ошибкой. — Это следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса, который состоит из детей и внуков, в большинстве своём потомков вот этих самых нацистских приспешников, карателей, эсэсовцев».

Мария Захарова

globallookpress.com

© Petrov Sergey

Также прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Память в отношении нацистов, сколько бы им лет ни было, должна храниться. Нет срока давности у этих преступлений. Подобное неряшливое отношение к этой памяти, конечно, возмутительно», — подчеркнул представитель Кремля.

Раскритиковали действия канадских властей и в Польше. Посол республики в Оттаве Витольд Дзельский заявил, что Варшава не потерпит обеления нацистов и требует принести извинения. А официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает «против любого чествования людей, которые принимали активное участие в деятельности нацистов во время Второй мировой войны».

В свою очередь, белорусский МИД потребовал официальных извинений от Канады.

«Убеждены, что такое циничное отношение к памяти тысяч невинных жертв нацизма — не случайный инцидент, каким его сейчас пытаются представить организаторы данного шоу. Это своего рода квинтэссенция многолетней последовательной политики властей Канады и ряда стран коллективного Запада по укрывательству и обелению нацистских преступников, сознательному попустительству попыткам переписывания истории», — подчеркнули в ведомстве.

В республиканском МИД напомнили про ещё одного нацистского преступника украинского происхождения — «палача Хатыни» Владимира Катрюка, который более 60 лет прожил в Канаде и не понёс заслуженного наказания, поскольку канадские власти отказали в его выдаче.

«Парламентарии рукоплескали»

В минувшую пятницу, 22 сентября, в присутствии премьер-министра Канады Джастина Трюдо и главы киевского режима Владимира Зеленского члены канадской палаты общин овациями приветствовали 98-летнего украинского нациста Ярослава Хунку (Гуньку), служившего в годы Второй мировой войны в дивизии СС «Галичина».

Как отмечают аналитики, решением Нюрнбергского трибунала все войска СС, к которым относилась и «Галичина», были признаны преступной организацией.

«Дивизию СС «Галичина» формировали из добровольцев, которые сознательно шли на службу к нацистам. Это соединение занималось в том числе борьбой с партизанами и издевательствами над мирными жителями. Нюрнбергский трибунал объявил дивизию преступной за те злодеяния, которые она совершила», — заявил в комментарии RT заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Из материала CTV News следует, что в парламенте Канады «Гунька приветствовал собравшихся с галереи, ему дважды устраивали овацию стоя, парламентарии рукоплескали, а Зеленский в знак признания поднимал вверх сжатый кулак».

Спикер канадской палаты общин Энтони Рота представил Гуньку как «украинского героя», боровшегося с русскими в годы Второй мировой войны.

«Сегодня с нами в зале канадец украинского происхождения, ветеран Второй мировой войны, боровшийся против русских за независимость Украины, — сказал Рота. — Он украинский герой, канадский герой, и мы благодарим его за всё, что он сделал».

Гуньке аплодировала также заместитель премьер-министра, министр финансов Канады Кристина Фриланд, дед которой Михаил Хомяк во время Второй мировой войны был главным редактором пронацистской газеты «Краковские вести» в оккупированном немцами Кракове.

Также по теме «Часть широкой кампании террора»: как украинские коллаборационисты уничтожили жителей польского села Гута Пеняцкая 75 лет назад украинские коллаборационисты совершили одно из наиболее известных массовых убийств в Волыни. Бойцы 4-го галицийского...

По мнению экспертов, Фриланд не могла не знать, кем был Гунька.

«Нынешнее руководство и политический класс Канады во многом наполнены легализованными потомками украинских нацистов, сбежавших после Второй мировой войны. Канада отмечалась тем, что она практически никогда не выдавала никому, в особенности СССР, нацистских преступников. Она могла выдать Германии, США, но в целом государственная политика Канады была направлена на легализацию нацистских преступников у себя в стране», — заявил в беседе с RT профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

Он добавил, что такая политика во многом была связана с «характером политического режима», поскольку Канадой в 1921—1930 и 1935—1948 годах руководил премьер-министр Маккензи Кинг, который был поклонником Гитлера и Муссолини.

«Пособник нацистов»

Чествование нациста в канадском парламенте вызвало негодование среди еврейских организаций страны. Так, Friends of Simon Wiesenthal Center назвала произошедшее шокирующим.

«Тот факт, что человека, который служил в нацистском воинском формировании, пригласили в парламент и удостоили стоячими овациями, шокирует. Во времена растущего антисемитизма и искажения фактов о холокосте невероятно тревожно наблюдать, как члены парламента Канады встают с мест, чтобы рукоплескать человеку, который был членом соединения ваффен-СС, нацистского воинского формирования, ответственного за убийства евреев и других людей и признанного преступной организацией на Нюрнбергском процессе», — говорится на сайте организации.

Энтони Рота

globallookpress.com

© Spencer Colby/Keystone Press Agency

Friends of Simon Wiesenthal Center также призвала тех, кто устроил эту акцию в парламенте, извиниться «перед каждым человеком, пережившим холокост, и перед каждым ветераном Второй мировой войны, сражавшимся против нацистов».

Директор Friends of Simon Wiesenthal Center Дэн Пантон в интервью CBC назвал Гуньку пособником нацистов.

Также по теме «Разделяй и властвуй»: как в действительности складывались отношения между УПА и нацистской Германией 80 лет назад решением руководства Организации украинских националистов была создана Украинская повстанческая армия*. По словам...

«Полагаю, связь с этим соединением (СС «Галичина». — RT) делает тебя пособником нацистов. Вступавший в эти войска присягал Гитлеру и участвовал в уничтожении гражданского населения», — сказал он.

Генеральный директор канадского отделения еврейской организации «Бней-Брит» Майкл Мостин в своём заявлении отметил, что приветствие Гуньки парламентом «запредельно возмутительно».

В свою очередь, лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр потребовал извинений от премьер-министра страны Джастина Трюдо. По его словам, за приглашение гостей в парламент отвечает личная служба протокола премьера. Он также призвал Трюдо не перекладывать вину за случившееся на других, однако в офисе главы кабмина именно это и сделали. В заявлении пресс-службы Трюдо вся ответственность была возложена на спикера палаты общин Энтони Рота.

Сам Рота 24 сентября официально принёс извинения. Из его заявления, опубликованного на сайте нижней палаты парламента, следует, что он якобы не знал о нацистском прошлом Гуньки.

«Впоследствии мне стало известно больше информации, которая заставляет меня сожалеть о решении так сделать... Это была полностью моя инициатива, человек, о котором идёт речь, — из моего округа, и мне о нём рассказали. Особенно хочу принести глубочайшие извинения еврейским общинам в Канаде и по всему миру», — заявил Рота.

Спикер также сказал, что ни члены парламента, ни украинская делегация якобы не были осведомлены о приглашении Гуньки.

1943 год. Добровольцы дивизии СС «Галичина» в городе Санок ждут генерал-губернатора оккупированной Польши Ганса Франка

© Wikimedia Commons/Public Domain

«Прекрасно знали, кого они приглашают»

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с RT отметил, что ситуация с Гунькой лишний раз напомнила о нацистских корнях значительной части украинской диаспоры в Канаде.

«Вся миграция, которая возникла в Канаде после Второй мировой войны, — это действительно были сторонники нацизма. Это люди, которые сотрудничали с оккупационными немецкими властями... Нацистские преступники играли большую роль в формировании украинской общины в Канаде в первые послевоенные десятилетия. Несмотря на то что сменилось поколение, их идеология довольно прочно осела в украинской диаспоре», — сказал аналитик.

В свою очередь, Дмитрий Евстафьев полагает, что, если бы не острая реакция еврейских общин, Рота не стал бы извиняться за приглашение Гуньки. По его мнению, инцидент в парламенте свидетельствует о том, что силы, которые стоят за спиной киевского режима, «считают нацизм нормальным явлением».