В офисе Генсека ООН осудили чествование эсэсовца в парламенте Канады

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация осуждает любое чествование нацистов.

Таким образом он прокомментировал кадры чествования экс-бойца дивизии СС «Галичина» в палате общин канадского парламента, где присутствовали Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Дюжаррик заявил, что председатель парламента Канады уже принёс извинения за то, что на мероприятие пригласили бывшего эсэсовца.

«Мы, конечно, выступаем против любого чествования людей, которые принимали активное участие в деятельности нацистов во время Второй мировой войны», — цитирует Дюжаррика ТАСС.

Ранее Зеленский приветствовал в Канаде 98-летнего экс-бойца дивизии СС «Галичина».

В Кремле ранее заявили, что возмущены фактом чествования нациста в парламенте Канады.

Как сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у преступлений нацизма нет срока давности.