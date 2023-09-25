Узнать больше

В офисе Генсека ООН осудили чествование эсэсовца в парламенте Канады

Короткая ссылка
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация осуждает любое чествование нацистов.
В офисе Генсека ООН осудили чествование эсэсовца в парламенте Канады
  • Gettyimages.ru

Таким образом он прокомментировал кадры чествования экс-бойца дивизии СС «Галичина» в палате общин канадского парламента, где присутствовали Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Дюжаррик заявил, что председатель парламента Канады уже принёс извинения за то, что на мероприятие пригласили бывшего эсэсовца.

«Мы, конечно, выступаем против любого чествования людей, которые принимали активное участие в деятельности нацистов во время Второй мировой войны», — цитирует Дюжаррика ТАСС.

Ранее Зеленский приветствовал в Канаде 98-летнего экс-бойца дивизии СС «Галичина».

В Кремле ранее заявили, что возмущены фактом чествования нациста в парламенте Канады.

Как сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у преступлений нацизма нет срока давности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить