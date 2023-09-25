Песков: в Кремле возмущены чествованием нациста в парламенте Канады

В Кремле возмущены фактом чествования экс-бойца дивизии СС «Галичина» в парламенте Канады, у преступлений нацизма нет срока давности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Подобное неряшливое отношение к памяти, а память должна храниться в отношении нацистов, сколько бы лет им ни было... здесь нет срока давности у этих преступлений», — сказал Песков.

Он отметил, что такая неряшливость является возмутительной.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский приветствовал в Канаде 98-летнего экс-бойца дивизии СС «Галичина».

Позже канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были в курсе приглашения в парламент Канады украинского эсэсовца.