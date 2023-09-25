Песков: в Кремле возмущены чествованием нациста в парламенте Канады
- РИА Новости
«Подобное неряшливое отношение к памяти, а память должна храниться в отношении нацистов, сколько бы лет им ни было... здесь нет срока давности у этих преступлений», — сказал Песков.
Он отметил, что такая неряшливость является возмутительной.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский приветствовал в Канаде 98-летнего экс-бойца дивизии СС «Галичина».
Позже канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были в курсе приглашения в парламент Канады украинского эсэсовца.