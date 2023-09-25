Трюдо заявил, что не знал о приглашении в парламент бойца дивизии СС «Галичина»

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Владимира Зеленского не были в курсе приглашения в парламент Канады украинского эсэсовца.

Об этом информирует РИА Новости. По словам Трюдо, это была инициатива спикера канадской палаты общин Энтони Роты. При этом канадский премьер-министр заявил, что Канада продолжит поддерживать «свободную Украину» и была горда принимать у себя Зеленского. Ранее Зеленский приветствовал в Канаде 98-летнего экс-бойца дивизии СС «Галичина». Позже спикер парламента Канады извинился за приглашение ветерана дивизии СС «Галичина».