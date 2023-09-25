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Трюдо заявил, что не знал о приглашении в парламент бойца дивизии СС «Галичина»

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Владимира Зеленского не были в курсе приглашения в парламент Канады украинского эсэсовца.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Трюдо, это была инициатива спикера канадской палаты общин Энтони Роты.

При этом канадский премьер-министр заявил, что Канада продолжит поддерживать «свободную Украину» и была горда принимать у себя Зеленского.

Ранее Зеленский приветствовал в Канаде 98-летнего экс-бойца дивизии СС «Галичина».

Позже спикер парламента Канады извинился за приглашение ветерана дивизии СС «Галичина».

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