Трюдо заявил, что не знал о приглашении в парламент бойца дивизии СС «Галичина»
Об этом информирует РИА Новости.
По словам Трюдо, это была инициатива спикера канадской палаты общин Энтони Роты.
При этом канадский премьер-министр заявил, что Канада продолжит поддерживать «свободную Украину» и была горда принимать у себя Зеленского.
Ранее Зеленский приветствовал в Канаде 98-летнего экс-бойца дивизии СС «Галичина».
Позже спикер парламента Канады извинился за приглашение ветерана дивизии СС «Галичина».