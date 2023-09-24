Узнать больше

AP: Зеленский приветствовал в Канаде 98-летнего экс-бойца дивизии СС «Галичина»

Короткая ссылка
Агентство Associated Press обратило внимание на приветствие Владимира Зеленского экс-бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки в парламенте Канады.

Как отмечается в материале, одна из фото с выступления Зеленского, на которой он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону собравшихся, подписана таким образом: «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунка, служившего в Первой украинской дивизии во время Второй мировой войны».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что голосование Берлина, Рима и Токио против резолюции о недопустимости героизации нацизма является прискорбным фактом, а также идёт вразрез с условиями, на которых эти государства были приняты в состав ООН.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить