AP: Зеленский приветствовал в Канаде 98-летнего экс-бойца дивизии СС «Галичина»

Агентство Associated Press обратило внимание на приветствие Владимира Зеленского экс-бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки в парламенте Канады.

Как отмечается в материале, одна из фото с выступления Зеленского, на которой он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону собравшихся, подписана таким образом: «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунка, служившего в Первой украинской дивизии во время Второй мировой войны».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что голосование Берлина, Рима и Токио против резолюции о недопустимости героизации нацизма является прискорбным фактом, а также идёт вразрез с условиями, на которых эти государства были приняты в состав ООН.