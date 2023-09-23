Лавров: позиция ряда стран по резолюции о героизации нацизма неприемлема для ООН
- AP
Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
Он отметил, что Германия, Япония и Италия против соответствующей резолюции проголосовали впервые, что вызывает настороженность.
«Этот прискорбный факт ставит под сомнение искренность раскаяния указанных государств за массовые преступления против человечности в годы Второй мировой войны и противоречит условиям, на которых они были приняты в ООН в качестве полноправных членов», — сказал министр.
Ранее Лавров заявил, что Москву беспокоит нагнетание Вашингтоном военной истерии на Корейском полуострове.