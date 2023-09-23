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Лавров: позиция ряда стран по резолюции о героизации нацизма неприемлема для ООН

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Голосование Берлина, Рима и Токио против резолюции о недопустимости героизации нацизма является прискорбным фактом, а также идёт вразрез с условиями, на которых эти государства были приняты в состав ООН.
Лавров: позиция ряда стран по резолюции о героизации нацизма неприемлема для ООН
  • AP

Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Он отметил, что Германия, Япония и Италия против соответствующей резолюции проголосовали впервые, что вызывает настороженность.

«Этот прискорбный факт ставит под сомнение искренность раскаяния указанных государств за массовые преступления против человечности в годы Второй мировой войны и противоречит условиям, на которых они были приняты в ООН в качестве полноправных членов», — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что Москву беспокоит нагнетание Вашингтоном военной истерии на Корейском полуострове.

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