Лавров: Россию беспокоит нагнетание США военной истерии на Корейском полуострове
- РИА Новости
Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на Генассамблее ООН.
«Тревожит нагнетание Вашингтоном и его азиатскими союзниками военной истерии на Корейском полуострове, где накапливается стратегический потенциал США», — отметил он.
Лавров подчеркнул, что инициативы России и Китая о рассмотрении в качестве приоритетных гуманитарных и политических задач отвергаются.
Ранее министр заявил о лицемерной позиции стран Запада в отношении госпереворотов в странах Африки и на Украине.