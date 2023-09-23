Лавров: Россию беспокоит нагнетание США военной истерии на Корейском полуострове

Российская сторона выражает беспокойство по поводу нагнетания США военной истерии на Корейском полуострове.

Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на Генассамблее ООН.

«Тревожит нагнетание Вашингтоном и его азиатскими союзниками военной истерии на Корейском полуострове, где накапливается стратегический потенциал США», — отметил он.

Лавров подчеркнул, что инициативы России и Китая о рассмотрении в качестве приоритетных гуманитарных и политических задач отвергаются.

Ранее министр заявил о лицемерной позиции стран Запада в отношении госпереворотов в странах Африки и на Украине.