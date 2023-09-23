Узнать больше

Лавров: Россию беспокоит нагнетание США военной истерии на Корейском полуострове

Короткая ссылка
Российская сторона выражает беспокойство по поводу нагнетания США военной истерии на Корейском полуострове.
Лавров: Россию беспокоит нагнетание США военной истерии на Корейском полуострове
  • РИА Новости

Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на Генассамблее ООН.

«Тревожит нагнетание Вашингтоном и его азиатскими союзниками военной истерии на Корейском полуострове, где накапливается стратегический потенциал США», — отметил он.

Лавров подчеркнул, что инициативы России и Китая о рассмотрении в качестве приоритетных гуманитарных и политических задач отвергаются.

Ранее министр заявил о лицемерной позиции стран Запада в отношении госпереворотов в странах Африки и на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить