Глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН указал на лицемерную позицию стран Запада в отношении госпереворотов в странах Африки и на Украине.

«Наблюдая за нервным отношением Запада к последним событиям в Африке, в частности в Нигере и Габоне, невозможно не вспомнить о том, как Вашингтон и Брюссель реагировали на уже упомянутый мной кровавый госпереворот на Украине в феврале 2014 года — через день после достижения соглашения об урегулировании под гарантии Евросоюза, которые оппозиция просто растоптала. США и их союзники поддержали тот госпереворот, приветствовав его как «проявление демократии», — отметил Лавров.

Ранее евродепутат от Франции Натали Луазо заявила, что серия переворотов в Африке противоречит интересам Евросоюза.

В марте 2014 года американские власти заявили, что поддержат правительство в Киеве. Об этом объявил американский президент Барак Обама после встречи с «премьер-министром Украины» Арсением Яценюком, который пришёл к власти в результате госпереворота. Тот, в свою очередь, пообещал продолжить то, что он назвал «борьбой за свободу».