Спикер парламента Канады извинился за приглашение ветерана дивизии СС «Галичина»
Об этом информирует РИА Новости.
По словам Роты, позже ему стала известна дополнительная информация, которая заставила его «пожалеть о принятом решении».
«Я хотел бы в первую очередь принести глубочайшие извинения еврейским общинам Канады и всего мира», — сказал спикер.
При этом он добавил, что принимает всю ответственность за свой поступок.
Ранее Зеленский приветствовал в Канаде 98-летнего экс-бойца дивизии СС «Галичина».
Также стало известно, что власти Канады выделят Украине $482 млн и передадут ВСУ танки Leopard 2.