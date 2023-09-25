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Спикер парламента Канады извинился за приглашение ветерана дивизии СС «Галичина»

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Спикер канадской палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение в парламент и чествование во время визита Владимира Зеленского престарелого украинского бойца дивизии СС «Галичина».

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Роты, позже ему стала известна дополнительная информация, которая заставила его «пожалеть о принятом решении».

«Я хотел бы в первую очередь принести глубочайшие извинения еврейским общинам Канады и всего мира», — сказал спикер.

При этом он добавил, что принимает всю ответственность за свой поступок.

Ранее Зеленский приветствовал в Канаде 98-летнего экс-бойца дивизии СС «Галичина».

Также стало известно, что власти Канады выделят Украине $482 млн и передадут ВСУ танки Leopard 2.

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