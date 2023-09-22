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CTV: власти Канады выделят Украине $482 млн и передадут ВСУ танки Leopard 2

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Власти Канады выделят Украине $482 млн, передадут украинской армии свои танки Leopard 2 и введут новые санкции против России.
CTV: власти Канады выделят Украине $482 млн и передадут ВСУ танки Leopard 2
  • AP
  • © Andriy Andriyenko

Об этом сообщает CTV News.

«Федеральное правительство объявит о дополнительной военной помощи в размере 650 миллионов канадских долларов в течение следующих нескольких лет. В рамках этой помощи Канада поставит танки Leopard 2... Канада также введёт новые санкции против России», — говорится в материале телеканала.

21 сентября Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Канаду, где он встретился с канадским премьером Джастином Трюдо.

Ранее президент США Джо Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине, включающий средства ПВО. Также Байден заявил, что танки Abrams будут доставлены на Украину на следующей неделе.

Кроме того, по информации NBC, президент США уведомил Зеленского, что Вашингтон поставит Киеву небольшую партию ракет ATACMS.

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