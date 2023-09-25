Посол Польши в Канаде потребовал извинений после чествования нациста в парламенте

Посол Польши в Канаде Витольд Дзельски потребовал извинений после того, как в канадском парламенте чествовали украинского эсесовца.

Он отметил, что дивизия СС «Галичина» ответственна за гибель тысяч поляков и евреев.

«У Украины нет лучше друга, чем Польша, но мы никогда не смиримся с обелением таких злодеев! Я жду извинений», — написал Дзельски в соцсети X.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский приветствовал в Канаде 98-летнего экс-бойца дивизии СС «Галичина».

Позже канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были в курсе приглашения в парламент Канады украинского эсэсовца.