Зеленский планирует создать военный фонд, пополняемый за счёт российских активов

Владимир Зеленский заявил, что намерен создать военный фонд для развития производства оружия, который будет пополняться за счёт продажи конфискованных российских активов.

Об этом он сказал в приветствии к участникам первого форума оборонных индустрий в Киеве.

По словам Зеленского, планируемый фонд будет обеспечивать дополнительные ресурсы для развития военных производств, а также будет поддерживать сотрудничество с целью создания военных объектов.

«Фонд будет наполняться за счёт дивидендов от государственных оборонных активов и за счёт прибыли от продажи конфискованных российских активов», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изъятие США денег у россиян в пользу Украины подрывает доверие инвесторов.

Он отметил, что нужно будет внимательно ознакомиться с тем, есть ли какие-то попытки юридически обосновать такие решения.