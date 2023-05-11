Песков: изъятие США денег у россиян в пользу Украины подрывает доверие инвесторов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что США намерены передать Украине изъятые активы российского бизнесмена Константина Малофеева.

«Во-первых, конечно, это ущерб для того, у кого эти деньги, по-русски говоря, незаконно отняли или своровали. Это прямой ущерб. А что касается США, то подобные решения, конечно, бьют по ним самим бумерангом», — сказал Песков.

Он отметил, что нужно будет внимательно ознакомиться с тем, есть ли какие-то попытки юридически обосновать такие решения.

«Хотя трудно себе представить, что может служить юридическим основанием, потому что это не что иное, как прямое посягательство на совершенно святое для США право собственности. Это подрывает доверие, доверие инвесторов, собственников каких-то активов, которые так или иначе связаны с Америкой», — заявил Песков.

По его словам, без последствий для США данные решения не останутся.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ предусматривает введение временного управления в отношении имущества иностранцев.

В качестве временного управляющего Путин поручил определить Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Финансирование расходов, связанных с таким управлением, будет проводиться за счёт доходов от его использования.

В начале мая стало известно, что власти Бельгии направляют Украине деньги, заработанные на замороженных российских активах. Как заявил бельгийский премьер-министр Александр Де Кро во время пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте и украинским президентом Владимиром Зеленским в Гааге, они нужны как для военной помощи Киеву, так и для строительства.