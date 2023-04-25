Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом

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RT
Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ предусматривает введение временного управления в отношении имущества иностранцев.
Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом
  • РИА Новости

Указ «О временном управлении некоторым имуществом» подписан в связи с необходимостью принятия ответных мер в ответ на недружественные и неправомерные действия США и примкнувших к ним стран.

Речь идёт о действиях, направленных на незаконное лишение России и российских физлиц и юрлиц права собственности.

Так, в случае лишения россиян права собственности на имущество в недружественных странах Россия вводит временное управление в отношении движимого и недвижимого имущества иностранцев, связанных с США или другими странами, которые стоят за незаконными соответствующими действиями.

Также эти меры могут вводиться в отношении ценных бумаг и долей в уставных капиталах российских юрлиц.

Такое временное управление имуществом прекращается по решению президента.

В качестве временного управляющего Путин поручил определить Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Финансирование расходов, связанных с таким управлением, будет проводиться за счёт доходов от его использования.

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