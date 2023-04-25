Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом
- РИА Новости
Указ «О временном управлении некоторым имуществом» подписан в связи с необходимостью принятия ответных мер в ответ на недружественные и неправомерные действия США и примкнувших к ним стран.
Речь идёт о действиях, направленных на незаконное лишение России и российских физлиц и юрлиц права собственности.
Так, в случае лишения россиян права собственности на имущество в недружественных странах Россия вводит временное управление в отношении движимого и недвижимого имущества иностранцев, связанных с США или другими странами, которые стоят за незаконными соответствующими действиями.
Также эти меры могут вводиться в отношении ценных бумаг и долей в уставных капиталах российских юрлиц.
Такое временное управление имуществом прекращается по решению президента.
В качестве временного управляющего Путин поручил определить Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
Финансирование расходов, связанных с таким управлением, будет проводиться за счёт доходов от его использования.