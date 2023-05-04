Бельгия направляет Украине помощь на €200 млн, заработанных на российских активах

Власти Бельгии направляют Украине деньги, заработанные на замороженных российских активах, они нужны как для военной помощи Киеву, так и для строительства, заявил бельгийский премьер-министр Александр Де Кро во время пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте и украинским президентом Владимиром Зеленским в Гааге.

Де Кро напомнил, что Бельгия использует доходы с замороженных российских активов на сумму €200 млн.

«В прошлом марте Бельгия арестовала примерно €200 млн доходов с российских активов, замороженных в Бельгии. И мы используем эти средства для поддержки военных усилий Украины и помощи украинским беженцам в Бельгии», — цитирует политика РИА Новости.

По его мнению, его страна должна пойти в этом вопросе ещё дальше.

«Мы должны использовать российские деньги, чтобы отстроить Украину, которую они разрушают. Это имеет смысл как с экономической, так и моральной точек зрения», — продолжил он.

Бельгийский премьер также рассказал, что власти Бельгии заморозили более €180 млрд активов Центробанка России.

Как сообщалось в апреле, бельгийское правительство получило незапланированные доходы благодаря налогам на процент от замороженных российских активов.