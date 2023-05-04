Бельгия направляет Украине помощь на €200 млн, заработанных на российских активах
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Де Кро напомнил, что Бельгия использует доходы с замороженных российских активов на сумму €200 млн.
«В прошлом марте Бельгия арестовала примерно €200 млн доходов с российских активов, замороженных в Бельгии. И мы используем эти средства для поддержки военных усилий Украины и помощи украинским беженцам в Бельгии», — цитирует политика РИА Новости.
По его мнению, его страна должна пойти в этом вопросе ещё дальше.
«Мы должны использовать российские деньги, чтобы отстроить Украину, которую они разрушают. Это имеет смысл как с экономической, так и моральной точек зрения», — продолжил он.
Бельгийский премьер также рассказал, что власти Бельгии заморозили более €180 млрд активов Центробанка России.
Как сообщалось в апреле, бельгийское правительство получило незапланированные доходы благодаря налогам на процент от замороженных российских активов.