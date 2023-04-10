Le Soir: Бельгия заработала €625 млн на замороженных активах России

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Бельгийское правительство получило незапланированные доходы благодаря налогам на процент от замороженных российских активов.
Le Soir: Бельгия заработала €625 млн на замороженных активах России
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Об этом пишет Le Soir со ссылкой на казначейство.

Отмечается, что бельгийский кабмин проинформировал о непредвиденном доходе в ходе последнего бюджетного контроля. 

В материале уточняется, что в Бельгии работает международный депозитарий Euroclear, а выплаты по купонам и облигациям увеличивают объём средств в этом депозитарии. Euroclear, в свою очередь, инвестирует находящиеся в его распоряжении средства.  Таким образом, лишь за 2022 год Euroclear получила прибыль с процентом на €821 млн. За эти сверхдоходы компания выплатила налоги властям Бельгии.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что быстрого решения проблемы с замороженными на Западе активами россиян нет.

Американский Минфин сообщал, что США и их союзники заморозили активы россиян, подпавших под санкции, на общую сумму порядка $58 млрд.

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