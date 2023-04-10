Le Soir: Бельгия заработала €625 млн на замороженных активах России

Бельгийское правительство получило незапланированные доходы благодаря налогам на процент от замороженных российских активов.

Об этом пишет Le Soir со ссылкой на казначейство.

Отмечается, что бельгийский кабмин проинформировал о непредвиденном доходе в ходе последнего бюджетного контроля.

В материале уточняется, что в Бельгии работает международный депозитарий Euroclear, а выплаты по купонам и облигациям увеличивают объём средств в этом депозитарии. Euroclear, в свою очередь, инвестирует находящиеся в его распоряжении средства. Таким образом, лишь за 2022 год Euroclear получила прибыль с процентом на €821 млн. За эти сверхдоходы компания выплатила налоги властям Бельгии.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что быстрого решения проблемы с замороженными на Западе активами россиян нет.

Американский Минфин сообщал, что США и их союзники заморозили активы россиян, подпавших под санкции, на общую сумму порядка $58 млрд.