Силуанов: быстрого решения проблемы с замороженными на Западе активами россиян нет

Быстрого решения проблемы с замороженными на Западе активами россиян нет, но работа в этом направлении ведётся, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«То, что там наши активы заморожены и здесь их активы заморожены, — это точно. И наша сейчас задача заключается в том, чтобы их свести эти активы один перед другим и постараться произвести какой-то обмен», — цитирует его РИА Новости.

При этом Силуанов отметил, что быстрого решения проблемы нет, но работа в этом направлении идёт.

Ранее американский Минфин сообщал, что США и их союзники заморозили активы россиян, подпавших под санкции, на общую сумму порядка $58 млрд.

Агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз до сих пор не может найти и заморозить большую часть российских активов.

В Кремле назвали незаконными блокировки российских активов в ЕС.