«Кризис сгенерирован в США»: почему Лавров заявил о невозможности перемирия на Украине

Москва готова вести переговоры по ситуации на Украине, но не будет рассматривать предложения о прекращении огня, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Он напомнил, что ранее РФ уже согласилась сесть за стол переговоров и даже достигла соглашения с Киевом, однако в итоге была обманута. Кроме того, министр подчеркнул, что к нынешней ситуации Украину привело нарушение принципов, заложенных в Декларации о государственном суверенитете, которые касались в том числе защиты прав нацменьшинств и невступления страны в военные блоки. Аналитики назвали заявления Лаврова «точным диагнозом» происходящего вокруг Украины.

Россия готова к переговорам по ситуации на Украине, но не намерена рассматривать предложения о прекращении огня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Когда нам сейчас говорят «переговоры»... Президент России Владимир Путин комментировал это и сказал чётко, что мы готовы к переговорам, но никаких предложений по прекращению огня рассматривать не будем. Потому что один раз уже рассмотрели, а они нас обманули», — пояснил министр.

Он напомнил, что весной 2022 года российская сторона села за стол переговоров и достигла соглашения с Киевом.

«После этого, как я понимаю, Владимиру Зеленскому сказали, что, мол, раз они так быстро согласились, давайте их ещё истощать. И сказали — только «на поле боя», — отметил Лавров.

Перед началом российско-украинских переговоров в Стамбуле, 29 марта 2022 года

РИА Новости

© Генеральное консульство РФ в Стамбуле

В конце июля, комментируя мирную инициативу африканских стран, одним из пунктов которой было перемирие, Владимир Путин отметил, что Москва не может на это пойти в одностороннем порядке.

«Украинская армия наступает, они в атаке, что называется, реализуют крупномасштабное стратегическое наступление. К нам-то что обращаться с прекращением огня? Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают», — сказал глава государства.

Что касается перспективы возможных переговоров, то, по словам Сергея Лаврова, Украина пока не сделала никаких шагов для их начала. В частности, Киев не отменил декрет о запрете на диалог с РФ.

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«Зеленский и все, кто им руководит в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе, в один голос твёрдо говорят, что не существует никакой другой основы для мира, кроме «формулы Зеленского». Эту «формулу» можно по-разному описывать, но она абсолютно нереализуема. Все это знают. Вместе с тем говорят, что это единственная основа для переговоров и вообще Россию надо победить «на поле боя». Вот что мы слышим в качестве фактов... И в этих условиях — раз «на поле боя», то давайте», — отметил глава российского МИД.

Как подчёркивают аналитики, в прекращении боевых действий и каких-либо переговорах не заинтересованы прежде всего Запад и киевский режим.

«Россия не отвергает заранее возможность переговоров, но нам нужны гарантии, чтобы не получилось, как в Стамбуле. Помимо этого, руководство США не хочет ни переговоров, ни прекращения огня. Байден изначально собирался идти на выборы в образе победителя. Для этого ему нужно было контрнаступление ВСУ. Однако оно провалилось, поэтому остаётся только один вариант — предстать перед избирателями в образе воина, который помогает Украине бороться против России», — заявил в разговоре с RT замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Планировали создать из Украины анти-Россию»

В ходе общения с журналистами глава МИД РФ также отметил, что нынешний кризис европейской безопасности возник из-за политики Запада, который пытался превратить Украину в анти-Россию.

«Эту страну готовили к втаскиванию в НАТО, режим в Киеве, пришедший к власти в результате госпереворота, поощряли на создание прямых угроз безопасности Российской Федерации на наших границах и на истребление всего русского на Украине: в её законах, образовательной системе, в сферах массовой информации и культуры», — сказал Лавров.

Эту точку зрения разделяют опрошенные RT аналитики.

«США с самого начала планировали создать из Украины анти-Россию. Они провоцировали начало военных действий, чтобы создать на Европейском континенте нестабильность. По их замыслу, это должно было помочь им в том числе подчинить себе ЕС, который пытался некоторое время назад организовать собственную субъектность и проводить самостоятельную внешнюю политику», — отметил Владимир Жарихин.

По его словам, США удалось во многом добиться этих целей, так как Брюссель «уже ничего подобного не предпринимает», а подавляющее большинство европейских стран идут в фарватере политики США.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что подобной политикой Штаты также пытались ослабить Россию.

«Этот кризис сгенерирован в США. Отправной точкой для него можно считать идею о том, что если отколоть Украину от России, то РФ якобы не выживет. Эту мысль высказывал ещё Збигнев Бжезинский. Однако Запад недооценил Россию. Нельзя такими методами строить отношения с Москвой. Европа, у которой больше опыта общения с нами, должна была предупредить об этом Вашингтон. В будущем же ей необходимо будет критично посмотреть на эту ситуацию и признать, что именно Европа несёт ответственность за реализацию американской доктрины», — заявил политолог в беседе с RT.

Война против собственного народа

На пресс-конференции Сергей Лавров также ответил на вопрос, признаёт ли РФ суверенитет Украины. Он напомнил, что Москва в 1991 году признала Декларацию о независимости, которую Киев принял, выходя из состава СССР.

«В декларации записано много чего хорошего, в том числе то, что они будут уважать права национальных меньшинств... Потом это всё вошло в их Конституцию. В Декларации о независимости одним из главных для нас был момент, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы. В той редакции, при тех условиях мы поддерживаем территориальную целостность этого государства», — заявил глава МИД.

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Отметим, что в принятой 16 июля 1990 года Декларации о государственном суверенитете говорилось, что Украина «гарантирует всем национальностям, проживающим на территории республики, право их свободного национально-культурного развития», а также обеспечивает «равенство перед законом всех граждан республики» вне зависимости от национальной принадлежности и языка.

В утверждённом в 1991 году Акте провозглашения независимости было указано, что этот документ исполняет Декларацию о государственном суверенитете Украины.

Однако после госпереворота в 2014-м новые украинские власти стали последовательно нарушать эти принципы, сказал Сергей Лавров. По его словам, пренебрежение взятыми на себя обязательствами в конечном счёте и привело к разрушению территориальной целостности Украины.

«Первым делом эти «демократы», совершившие переворот и убившие больше 100 человек, заявили, что будут отменять статус русского языка на Украине. Тут же объявили поход вооружённых боевиков на Крым, чтобы захватить Верховный совет Крыма. Эти люди (в Крыму. — RT) просто встали на защиту своих домов, языка, традиций. Провели референдум. Тогда Крым сразу присоединился к России», — напомнил Лавров.

После этого, как только жители Донбасса провели референдумы о самооопределении, Киев бросил против них боевую авиацию и танки, сказал министр.

«ГА ООН в своё время сказала, что будет уважать территориальную целостность тех, кто представляет всё население, проживающее на его территории. По сути дела, против Донбасса и Крыма начали войну. Как можно сказать, что правительство путчистов представляет тот народ, либо народ территорий, которые в 2022 году провели референдум о вхождении в Российскую Федерацию?» — отметил глава внешнеполитического ведомства.

«У нас нет никаких проблем с территориальной целостностью Украины. Она была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа и стали его бомбить», — подчеркнул Лавров.

Столкновения в центре Киева, 19 февраля 2014 года

РИА Новости

© Андрей Стенин

По мнению аналитиков, к катастрофе Украину привела попытка силой построить унитарное государство без учёта мнения населения юго-восточных регионов.

«Украина может существовать только при федеративном устройстве, потому что там есть области, которые очень сильно отличаются друг от друга. Однако Киев начал строить унитарное государство силовыми методами, пытаясь заставить восточные и южные регионы принять линию построения антироссийского государства. В итоге Киев столкнулся с сопротивлением этих регионов. Лавров абсолютно точно поставил диагноз», — подчеркнул Владимир Жарихин.

Аналогичной точки зрения придерживается Владимир Оленченко.

«То, что сейчас мы наблюдаем на Украине, — это следствие несоблюдения положений украинской Конституции. Кроме того, политика Киева противоречит международным нормам. Если бы нынешнее украинское руководство было заинтересовано в конструктивных отношениях с Россией и достойном положении Украины в регионе и в мире, оно соблюдало бы положения основного документа своей страны», — заключил аналитик.