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Лавров: Россия не будет рассматривать предложений о прекращении огня на Украине

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не будет рассматривать предложений о прекращении огня, потому что один раз Москву уже обманули.
Лавров: Россия не будет рассматривать предложений о прекращении огня на Украине
  • РИА Новости

«Сейчас, когда нам говорят про переговоры, Путин комментировал, он сказал очень чётко, что да, мы готовы к переговорам, но никаких предложений по прекращению огня мы не будем рассматривать, потому что мы один раз уже рассматривали — вы нас обманули», — сказал он.

Ранее Лавров заявил, что западные страны не желают всерьёз демонстрировать понимание украинского кризиса, поэтому если они хотят решить вопрос на поле боя, значит, будет на поле боя.

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