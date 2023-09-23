Лавров: Запад хочет решать вопрос по Украине на поле боя — будет на поле боя
- РИА Новости
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он отметил, что западные страны называют формулу Владимира Зеленского единственной основой для переговоров и не признают других решений, кроме продолжения боевых действий.
«Никто не хочет всерьёз показать понимание происходящего, если в том числе те, кто понимает, наверное, не очень хотят это делать публично и в этих условиях, раз на поле боя, так на поле боя, давайте», — добавил министр.
Ранее Лавров напомнил о лживых обещаниях Запада о нерасширении НАТО.