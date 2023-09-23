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Лавров: Запад хочет решать вопрос по Украине на поле боя — будет на поле боя

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Западные страны не желают всерьёз демонстрировать понимание украинского кризиса, поэтому если они хотят решить вопрос на боле боя, значит, будет на поле боя.
Лавров: Запад хочет решать вопрос по Украине на поле боя — будет на поле боя
  • РИА Новости

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что западные страны называют формулу Владимира Зеленского единственной основой для переговоров и не признают других решений, кроме продолжения боевых действий.

«Никто не хочет всерьёз показать понимание происходящего, если в том числе те, кто понимает, наверное, не очень хотят это делать публично и в этих условиях, раз на поле боя, так на поле боя, давайте», — добавил министр.

Ранее Лавров напомнил о лживых обещаниях Запада о нерасширении НАТО.

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