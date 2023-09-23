Лавров: Запад хочет решать вопрос по Украине на поле боя — будет на поле боя

Западные страны не желают всерьёз демонстрировать понимание украинского кризиса, поэтому если они хотят решить вопрос на боле боя, значит, будет на поле боя.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что западные страны называют формулу Владимира Зеленского единственной основой для переговоров и не признают других решений, кроме продолжения боевых действий.

«Никто не хочет всерьёз показать понимание происходящего, если в том числе те, кто понимает, наверное, не очень хотят это делать публично и в этих условиях, раз на поле боя, так на поле боя, давайте», — добавил министр.

Ранее Лавров напомнил о лживых обещаниях Запада о нерасширении НАТО.