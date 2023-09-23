Лавров напомнил о лживых обещаниях Запада о нерасширении НАТО

Глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН напомнил о лживых обещаниях Запада о нерасширении НАТО.

«В момент окончания холодной войны Советский Союз сыграл определяющую роль в объединении Германии и согласовании параметров новой архитектуры безопасности в Европе. При этом советскому, а затем российскому руководству были даны конкретные политические заверения относительно нерасширения военного блока НАТО на Восток», — сказал Лавров.

Российский министр подчеркнул, что соответствующие записи переговоров есть как в российских, так и в западных архивах.

«Но эти заверения западных лидеров оказались обманом, они и не собирались их выполнять. При этом их не смущало, что, приближая НАТО к границам России, они грубо нарушали взятые на высшем уровне официальные обязательства по линии ОБСЕ — не укреплять собственную безопасность за счёт безопасности других и не допускать военно-политического доминирования в Европе какой-либо страны, группы стран или организаций», — добавил глава МИД.

Ранее Лавров заявил о тотальной недоговороспособности Запада.