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Лавров заявил о тотальной недоговороспособности Запада

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Глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН заявил о тотальной недоговороспособности Запада.
Лавров заявил о тотальной недоговороспособности Запада
  • РИА Новости

«Своего рода визитной карточкой коллективного Запада давно стало неприятие принципа равноправия и тотальная недоговороспособность», — отметил он.

Министр указал, что привыкшие смотреть на остальной мир свысока, американцы и европейцы сплошь и рядом дают обещания, берут на себя обязательства, в том числе письменные и юридически обязывающие. А затем их попросту не выполняют.

«Как отметил президент Владимир Путин, Запад являет собой самую настоящую «империю лжи», — добавил он.

Лавров подчеркнул, что Россия, как и многие другие страны, знает о таком характере Запада  не понаслышке.

«В 1945 году, когда мы с Вашингтоном и Лондоном вместе добивали врага на фронтах Второй мировой, наши союзники по антигитлеровской коалиции уже готовили планы военной операции «Немыслимое» против Советского Союза. А спустя четыре года, в 1949 году, американцы разработали операцию «Дропшот» по нанесению массированных ядерных ударов по СССР», — напомнил глава МИД России.

Ранее Лавров заявил, что Запад избегает предметного разговора по Украине.

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