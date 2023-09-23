Лавров заявил о тотальной недоговороспособности Запада
- РИА Новости
«Своего рода визитной карточкой коллективного Запада давно стало неприятие принципа равноправия и тотальная недоговороспособность», — отметил он.
Министр указал, что привыкшие смотреть на остальной мир свысока, американцы и европейцы сплошь и рядом дают обещания, берут на себя обязательства, в том числе письменные и юридически обязывающие. А затем их попросту не выполняют.
«Как отметил президент Владимир Путин, Запад являет собой самую настоящую «империю лжи», — добавил он.
Лавров подчеркнул, что Россия, как и многие другие страны, знает о таком характере Запада не понаслышке.
«В 1945 году, когда мы с Вашингтоном и Лондоном вместе добивали врага на фронтах Второй мировой, наши союзники по антигитлеровской коалиции уже готовили планы военной операции «Немыслимое» против Советского Союза. А спустя четыре года, в 1949 году, американцы разработали операцию «Дропшот» по нанесению массированных ядерных ударов по СССР», — напомнил глава МИД России.
Ранее Лавров заявил, что Запад избегает предметного разговора по Украине.