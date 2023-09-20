Лавров: Запад избегает предметного разговора по Украине
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Он отметил, что от российских оппонентов слышны только лозунги «вторжение, агрессия, аннексия».
По его словам, ничего не говорится о глубинных причинах конфликта.
«Предметного разговора, основанного на фактах и уважении всех требований Устава, Запад избегает. Видимо, для честного диалога аргументов у него нет», — сказал Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.
Ранее Владимир Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН, где также присутствовала делегация России, возглавляемая Василием Небензей.