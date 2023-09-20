Лавров: Запад избегает предметного разговора по Украине

Страны Запада избегают предметного разговора о причинах украинского конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что от российских оппонентов слышны только лозунги «вторжение, агрессия, аннексия».

По его словам, ничего не говорится о глубинных причинах конфликта.

«Предметного разговора, основанного на фактах и уважении всех требований Устава, Запад избегает. Видимо, для честного диалога аргументов у него нет», — сказал Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.

Ранее Владимир Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН, где также присутствовала делегация России, возглавляемая Василием Небензей.