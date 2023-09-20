Небензя: порядок работы СБ ООН нарушается в угоду Украине
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«Я хотел бы вас предупредить, что если вы сейчас ударите молотком, тем самым формализовав ваше решение, то албанское председательство запятнает себя вопиющим прецедентом нарушения сложившейся в Совете Безопасности практики в угоду одной делегации», — сказал Небензя на заседании СБ.
Ранее Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН, где также присутствовала делегация России, возглавляемая Василием Небензей.
Также Небензя, со своей стороны, назвал спектаклем заседание Совета Безопасности всемирной организации с участием Зеленского.