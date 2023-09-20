Небензя: порядок работы СБ ООН нарушается в угоду Украине

Порядок работы Совбеза ООН нарушается в угоду украинской делегации, когда выступление Владимира Зеленского ставится перед выступлениями лидеров стран — членов СБ, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Я хотел бы вас предупредить, что если вы сейчас ударите молотком, тем самым формализовав ваше решение, то албанское председательство запятнает себя вопиющим прецедентом нарушения сложившейся в Совете Безопасности практики в угоду одной делегации», — сказал Небензя на заседании СБ.

Ранее Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН, где также присутствовала делегация России, возглавляемая Василием Небензей.

Также Небензя, со своей стороны, назвал спектаклем заседание Совета Безопасности всемирной организации с участием Зеленского.