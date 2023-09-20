Постпред России Небензя назвал спектаклем заседание СБ ООН с Зеленским

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал спектаклем заседание Совета Безопасности всемирной организации с участием Владимира Зеленского.

«Для многих очевидно, что сегодняшнее заседание — не более чем спектакль», — подчеркнул он.

Ранее Небензя заявил, что Киев не смог привлечь нейтральные страны к поддержке собственной «формулы мира».