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Постпред России Небензя назвал спектаклем заседание СБ ООН с Зеленским

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал спектаклем заседание Совета Безопасности всемирной организации с участием Владимира Зеленского.
Постпред России Небензя назвал спектаклем заседание СБ ООН с Зеленским
  • Gettyimages.ru
  • © Michael M. Santiago

«Для многих очевидно, что сегодняшнее заседание — не более чем спектакль», — подчеркнул он.

Ранее Небензя заявил, что Киев не смог привлечь нейтральные страны к поддержке собственной «формулы мира».

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