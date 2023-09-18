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Небензя отметил провал Киева в привлечении к «формуле мира» нейтральных стран

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Киев не смог привлечь нейтральные страны к поддержке собственной «формулы мира», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя отметил провал Киева в привлечении к «формуле мира» нейтральных стран
  • Gettyimages.ru
  • © Michael M. Santiago

«Что касается встреч по так называемой «формуле мира» Зеленского, то, насколько мы знаем, Киев по-прежнему безуспешно пытается подтянуть к реализации пунктов своего плана нейтральные страны и международные организации», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, нет никаких признаков того, что в эту дискуссию удалось вовлечь ООН. 

Ранее Небензя сообщил, что глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании СБ ООН по Украине, где, как ожидается, будет и украинский лидер Владимир Зеленский.

По данным Politico, Зеленский в ООН планирует заручиться поддержкой своей мирной инициативы, состоящей из десяти пунктов, а также найти решение для преодоления продовольственного кризиса.

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