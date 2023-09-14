Politico: Зеленского могут посадить за стол с представителем России в СБ ООН

Президента Украины Владимира Зеленского могут посадить за один стол с представителем России на заседании Совета Безопасности ООН.

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов.

«Как ожидают некоторые дипломаты, Зеленский, возможно, сможет публично изложить свою позицию за одним столом с представителем России», — говорится в публикации.

По данным газеты, украинский лидер в ООН планирует заручиться поддержкой своей мирной инициативы, состоящей из десяти пунктов, а также найти решение для преодоления продовольственного кризиса.

Ранее стало известно, что Зеленский может принять участие в заседании СБ ООН по Украине, запланированном на 20 сентября.