Politico: Зеленского могут посадить за стол с представителем России в СБ ООН
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Об этом пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов.
«Как ожидают некоторые дипломаты, Зеленский, возможно, сможет публично изложить свою позицию за одним столом с представителем России», — говорится в публикации.
По данным газеты, украинский лидер в ООН планирует заручиться поддержкой своей мирной инициативы, состоящей из десяти пунктов, а также найти решение для преодоления продовольственного кризиса.
Ранее стало известно, что Зеленский может принять участие в заседании СБ ООН по Украине, запланированном на 20 сентября.