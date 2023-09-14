Узнать больше

Politico: Зеленского могут посадить за стол с представителем России в СБ ООН

Короткая ссылка
Президента Украины Владимира Зеленского могут посадить за один стол с представителем России на заседании Совета Безопасности ООН.
Politico: Зеленского могут посадить за стол с представителем России в СБ ООН
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов.

«Как ожидают некоторые дипломаты, Зеленский, возможно, сможет публично изложить свою позицию за одним столом с представителем России», — говорится в публикации.

По данным газеты, украинский лидер в ООН планирует заручиться поддержкой своей мирной инициативы, состоящей из десяти пунктов, а также найти решение для преодоления продовольственного кризиса.

Ранее стало известно, что Зеленский может принять участие в заседании СБ ООН по Украине, запланированном на 20 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить