Небензя: Лавров примет участие в заседании СБ ООН, где ожидается и Зеленский

Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании СБ ООН по Украине, где, как ожидается, будет и украинский лидер Владимир Зеленский.

Об этом РИА Новости рассказал российский постпред Василий Небензя.

«Россия примет участие в предстоящем заседании СБ высокого уровня по Украине, как и во всех предыдущих встречах Совета по этой теме. Представлять нашу страну будет глава делегации министр Сергей Лавров», — проинформировал он.

Ранее стало известно, что Зеленский может принять участие в заседании СБ ООН по Украине, запланированном на 20 сентября.

По данным Politico, украинский лидер в ООН планирует заручиться поддержкой своей мирной инициативы, состоящей из десяти пунктов, а также найти решение для преодоления продовольственного кризиса.