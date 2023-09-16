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Небензя: Лавров примет участие в заседании СБ ООН, где ожидается и Зеленский

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Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании СБ ООН по Украине, где, как ожидается, будет и украинский лидер Владимир Зеленский.
Небензя: Лавров примет участие в заседании СБ ООН, где ожидается и Зеленский
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости рассказал российский постпред Василий Небензя.

«Россия примет участие в предстоящем заседании СБ высокого уровня по Украине, как и во всех предыдущих встречах Совета по этой теме. Представлять нашу страну будет глава делегации министр Сергей Лавров», — проинформировал он.

Ранее стало известно, что Зеленский может принять участие в заседании СБ ООН по Украине, запланированном на 20 сентября.

По данным Politico, украинский лидер в ООН планирует заручиться поддержкой своей мирной инициативы, состоящей из десяти пунктов, а также найти решение для преодоления продовольственного кризиса.

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