Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН в присутствии делегации России
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Во время выступления Зеленский призвал другие страны поддержать «формулу мира», выдвинутую Киевом.
Зеленский, позади которого сидели глава его офиса Андрей Ермак и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, также призвал мировое сообщество создать механизм введения «профилактических санкций против агрессоров».
Постоянный представитель России Небензя, со своей стороны, назвал спектаклем заседание Совета Безопасности всемирной организации с участием Зеленского.