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Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН в присутствии делегации России

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Владимир Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН, где также присутствует делегация России, возглавляемая постоянным представителем Василием Небензей.
Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН в присутствии делегации России
  • AP
  • © Craig Ruttle

Во время выступления Зеленский призвал другие страны поддержать «формулу мира», выдвинутую Киевом.

Зеленский, позади которого сидели глава его офиса Андрей Ермак и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, также призвал мировое сообщество создать механизм введения «профилактических санкций против агрессоров».

Постоянный представитель России Небензя, со своей стороны, назвал спектаклем заседание Совета Безопасности всемирной организации с участием Зеленского.

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