Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН в присутствии делегации России

Владимир Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН, где также присутствует делегация России, возглавляемая постоянным представителем Василием Небензей.

Во время выступления Зеленский призвал другие страны поддержать «формулу мира», выдвинутую Киевом.

Зеленский, позади которого сидели глава его офиса Андрей Ермак и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, также призвал мировое сообщество создать механизм введения «профилактических санкций против агрессоров».

Постоянный представитель России Небензя, со своей стороны, назвал спектаклем заседание Совета Безопасности всемирной организации с участием Зеленского.